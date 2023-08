Gianluigi Buffon ha deciso di chiudere con il calcio giocato. L’ex portiere della Juventus, e della nazionale italiana, è stato tra i migliori nel suo ruolo e a 45 anni appende gli scarpini al chiodo. Per l’occasione La Gazzetta dello Sport ha raccolto le dediche dei suoi ex compagni di nazionale con i quali si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Non potevano mancare quelli di Totti e De Rossi. Queste le parole di Francesco: “Gigi, mi sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. Avrei mille cose di cui parlare o da ricordare. Per ora accontentati se ti dico che è stato bello, anzi è stato un onore, giocare e vincere insieme“. Queste le parole di Daniele: “Calciatore più unico che raro, leader carismatico, uomo spogliatoio, amico leale e sempre a disposizione dei propri compagni. Buona fortuna, Gigione“.