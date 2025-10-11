Totti, da New York il messaggio alla Roma: “Nessuno si aspettava fosse prima. Se continua così…” – VIDEO

Dalla Grande Mela arriva la voce del Capitano. Come riportato da Sky sport, Francesco Totti, impegnato a New York per l’EA7 World Legends Padel Tour, ha parlato con il consueto carisma della Nazionale italiana, impegnata stasera contro l’Estonia, e della Roma, sorprendente capolista in Serie A.

“Questa Nazionale speriamo sia un gruppo unico, con un grande mister che riesca a portarci al Mondiale. Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto”.

Parole che sanno di esperienza e appartenenza, quelle dell’ex numero 10 azzurro, che poi ha rivolto lo sguardo alla squadra della sua città, protagonista di un avvio di stagione oltre ogni aspettativa.

“Nessuno si aspettava la Roma prima in classifica, neanche Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli. L’obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a metà campionato o a sette/otto partite dalla fine fosse ancora davanti l’obiettivo diventerebbe diverso. La difficoltà è rimanere primo, spero che la Roma ci resti il più possibile”.

Con la consueta lucidità, Totti riconosce i meriti di un gruppo in crescita ma invita alla cautela: la vera sfida, ora, sarà restare in vetta.

