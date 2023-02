Totti dà l’addio a Costanzo: “Riposa Maestro” – FOTO

L’addio di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’intero paese. Il noto giornalista quest’oggi è passato a miglior vita all’età di 84 anni. Tra i personaggi celebri che hanno voluto salutarlo si aggiunge Francesco Totti. L’ex capitano ed il giornalista, oltre che conduttore e sceneggiatore, erano legati da un rapporto intimo da tempo oltre che una stima reciproca. Totti ha voluto pubblicare sul proprio profilo ufficiale Instagram, una foto in compagnia Costanzo in una puntata del “Maurizio Costanzo Show” accompagnata da un messaggio d’addio: “Riposa in pace Maestro”.