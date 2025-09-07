Ieri si è disputata una partita di beneficenza a Reggio Calabria: “Operazione Nostalgia”, nella quale erano presenti tanti ex calciatori e stelle del calcio. Era presente anche Francesco Totti, il quale nonostante i suoi quasi 49 anni (il 27 settembre compierà gli anni), ha fornito un assist magnifico all’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi. Tocco morbido con il destro per il colpo di testa dell’ex attaccante granata. Lo stadio Granillo ha apprrezzato molto questo gesto tecnico, riempendo di applausi l’ex capitano giallorosso. Oltre a Totti, erano presenti ieri altri ex calciatori della Roma: Candela, Perrotta, Zago e Pizarro.