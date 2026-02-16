Una notizia che era nell’aria da settimane e che ora trova conferme sempre più concrete. Il possibile ritorno di una bandiera come Francesco Totti accende l’entusiasmo dell’ambiente giallorosso, soprattutto in una fase delicata della stagione e della programmazione futura del club.

Ai microfoni di Sky Sport, lo storico capitano ha ammesso che il riavvicinamento alla Roma è ormai a uno stadio avanzato. In un’intervista che sarà diffusa intorno alle 14:30, Totti parlerà anche di una recente cena con Gian Piero Gasperini, durante la quale sarebbe emerso un reciproco interesse a collaborare. Dichiarazioni rilasciate a margine di un evento Betsson, che hanno di fatto confermato l’apertura concreta al ritorno.

Il nodo resta legato al ruolo, ma la soluzione sarebbe vicina: inizialmente una posizione da consulente esterno, per poi assumere un incarico più strutturato all’interno del club. La proprietà dei Friedkin vorrebbe valorizzare Totti sia come figura sportiva sia come testimonial in vista del centenario e del progetto stadio. Le sue parole: “Stiamo parlando, stiamo valutando un po’ di situazioni”, suonano ormai come l’anticamera di un ritorno attesissimo.