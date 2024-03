Lo storico numero 10 giallorosso, Francesco Totti, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram con Mourinho e Ronaldo il Fenomeno, tutti insieme in occasione della Supercoppa egiziana. “Non mancava niente” il commento del Capitano.

Always Epic in Saudi Arabia 🇸🇦

Jose Mourinho with Totti and Ronaldo R9 bring out the Egyptian supercup!#SuperCoach pic.twitter.com/TKwEjkw1Fe

— Breaking𝕏 (@SAFExcellence) March 8, 2024