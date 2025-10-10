Francesco Totti torna a parlare di calcio, con la lucidità e la passione che da sempre lo contraddistinguono. L’ex capitano della Roma, oggi attento osservatore del panorama calcistico, ha analizzato il momento della Serie A e dei giovani talenti, toccando anche il tema della Nazionale e del nuovo corso guidato da Rino Gattuso.

In un’intervista rilasciata a Betsson.Sport, Totti ha commentato l’attuale equilibrio del campionato: “Penso che quest’anno ci siano più squadre che possono stare al livello del Napoli. È un campionato più equilibrato rispetto allo scorso anno”. L’ex numero 10 ha poi parlato dei talenti emergenti: “In questo momento non ci sono tanti giovani italiani che mi colpiscono. Quello che sto seguendo con interesse, anche se non è italiano, è Nico Paz: mi intriga tantissimo”.

Infine, un pensiero speciale per l’amico Gattuso, da poco alla guida della Nazionale: “Penso sia doveroso un augurio a Rino, ma soprattutto a tutta la squadra, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al Mondiale. Non solo da parte mia, ma di tutti gli italiani”. Parole di stima e speranza, firmate da una delle bandiere più amate del calcio italiano.