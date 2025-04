Totti atterra a Mosca. Calorosa accoglienza per l’ex capitano giallorosso

Francesco Totti è da poco atterrato nella città di Mosca per il discusso evento che si terra nella capitale russa organizzato da una piattaforma di scommesse online.

Dopo settimane piene di polemiche e critiche l’arrivo del capitano della Roma in Russia con il figlio per partecipare all’International Rb Award è arrivato. Si tratta di una premiazione internazionale organizzata da Bookmaker Ratings, uno dei principali portali russi dedicati allo sport e alle scommesse. La sua decisione di partecipare era diventata un caso politico, poiché non avesse rifiutato nonostante la situazione precaria e di conflitto nei confronti dell’Ucraina.

Totti, una volta atterrato nell’aeroporto a Mosca, è stato accolto con una maglia numero 10. Inoltre, sembrerebbe che l’ex calciatore percepirà una somma a sei zeri in euro per la partecipazione all’evento (comprese le spese di viaggio). Lo riporta la testa Mediaset Tgcom24.