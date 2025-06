Il Messaggero (G. Lengua) – L’arrivo di Gattuso sulla panchina dell’Italia non ha acceso l’entusiasmo sperato dalla FIGC, che ha ripiegato su di lui dopo il no di Ranieri. Tanti gli scettici, ma non Francesco Totti: “Gattuso e De Rossi sarebbero un bel centrocampo tecnico e cattivo. Il rifiuto di Ranieri? Non è il salvatore della patria”. Spalletti, intanto, ha annunciato l’esonero prima della gara con la Moldova.

Gattuso dovrà dimostrare di essere all’altezza dopo esperienze non brillanti: terzo posto all’Hajduk Spalato, esonero a Marsiglia, rescissione a Valencia e sconfitta in Supercoppa col Napoli. Anche la politica resta fredda: “Non mi sembra una grande scelta”, ha detto Tommaso Foti.