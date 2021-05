gazzetta.it (C.Zucchelli) – Archiviata l’indagine della Commissione Agenti della Figc sulla Ct10 di Francesco Totti. La Commissione, dopo aver sentito lo stesso ex capitano della Roma e il suo socio Giovanni De Montis, ha deciso di archiviare tutto non dando seguito all’esposto di alcuni procuratori. Nessun illecito, quindi, per Totti che non ha operato da agente sportivo senza esserlo. Da parte sua e dell’entourage c’è “soddisfazione e serenità” per questa decisione.