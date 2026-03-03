CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi, Giorgio Marota) – Non è stato un incontro casuale. Francesco Totti e Gian Piero Gasperini ieri sera hanno mangiato al ristorante “Rinaldi al Quirinale”, uno dei locali preferiti dall’ex capitano. Solo pochi giorni fa Gasperini aveva parlato chiaro: Totti sarebbe una risorsa enorme. “Avrei diverse idee su quale ruolo affidargli”, aveva confidato. Parole che non sono rimaste sospese nell’aria. Così Vincent Candela, amico di entrambi, ha propiziato la cena: sul menù soprattutto tanto calcio. La rosa attuale della Roma, gli obiettivi stagionali, quelli futuri. Il centenario che incombe. Il ritorno di Totti non è più una suggestione romantica da bar dello sport. I contatti sono fitti, avanzati.

Francesco è entusiasta e non vede l’ora di tornare a casa. Gasp è uomo pratico. E nell’ex numero 10 vede un aiuto concreto: come dirigente capace di incidere nelle dinamiche interne, convincente nel parlare ai giocatori e nel trasmettere identità. Non una bandiera da sventolare nelle serate di gala. Ma Totti non è soltanto calcio. È brand, è identità. Nell’anno del centenario, il 2027, può diventare il volto simbolo. Sponsor, accordi, visibilità internazionale.

E poi c’è Pietralata. La prima pietra del nuovo stadio sarà un momento epocale. Un passaggio che segnerà un prima e un dopo. Chi meglio di Francesco Totti per rappresentare quel salto nel futuro? Il suo ritorno avrebbe un valore simbolico enorme. Tuttavia, c’è ancora uno spartiacque personale: l’udienza di divorzio del 21 marzo. Rappresenta un confine. Superato quello, la scena potrà liberarsi definitivamente. La sensazione è che entro la fine della stagione tutto possa trovare compimento. Perché Totti è la Roma. E a Roma, certi amori non finiscono.