Tottenham, Kulusevski: “La Roma è un’ottima squadra, con Dybala penso si sia alzato il loro livello. Lo adoreranno”

Questa sera la Roma (ore 20.15) scenderà in campo per l’amichevole di lusso contro il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa, in Israele. Dejan Kulusevski ha commentato così il match contro i giallorossi, ai canali ufficiali degli Spurs:

“La Roma è sicuramente un’ottima squadra. So che è sempre difficile affrontarli, hanno tanti bravi giocatori e tutti affamati di vittoria. So che giocano con cinque in difesa, quindi sarà una partita dura, fisica. Penso che con l’arrivo di Dybala si sia alzato il loro livello. Paulo alla Roma farà molto bene, i giallorossi hanno preso un giocatore fantastico e penso che lo adoreranno. Sarà interessante giocare contro di loro e vedere come se la caveranno la prossima stagione”.