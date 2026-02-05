Il mercato continua a regalare spunti e riflessioni anche a bocce ferme, soprattutto quando si parla di profili giovani e intriganti appena sbarcati in Serie A. Tra questi c’è Bryan Zaragoza, nuovo volto della Roma, su cui iniziano ad arrivare attestati di stima importanti.

A parlarne è Ruben Torrecilla, ex allenatore dell’esterno spagnolo ai tempi della seconda squadra del Granada, intervenuto ai microfoni di TMW.com, portale specializzato in calciomercato e attualità calcistica. Ecco le sue parole:

Cosa ricorda di lui rispetto a quando lo allenava al Granada?

”Per me è stato sempre un grande piacere allenare Bryan. Arrivò da bambino nel nostro settore di formazione, come persona è ‘da dieci’. Si vedeva che aveva margini di miglioramento molto grandi. Ci ha messo molto impegno per cercare di migliorare e crescere, è arrivato in alto come risultato di tanto lavoro“.

Può essere determinante fin da subito nella Roma, come esterno nell’attacco a 3 di Gasperini?

”Sì, penso che nella Roma possa essere determinante fin da subito. Lo ha dimostrato in squadre importanti come la nazionale spagnola, quando è stato convocato. Per le sue qualità, in particolare nell’uno contro uno, è determinante quando è nei pressi dell’area. Un giocatore da non perdere d’occhio“.

Quanti gol e assist si aspetta che faccia da qui a giugno?

“Difficile dare un numero, ma posso assicurarvi che porterà molto alla fase offensiva della Roma. Se gli saranno dati spazio e fiducia, se si sentirà importante, potrà essere fondamentale per i giallorossi da qui a giugno“.

Chi le ricorda, come tipo di giocatore?

“Come profilo direi Vinicius. Giocatori che quando ti puntano nell’uno contro uno non sai mai da che parte potrebbero andare. Determinanti. Giocatori che tengono sotto apprensione le difese avversarie in qualsiasi momento“.