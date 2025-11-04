Giuseppe Tornatore, acclamato regista, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in occasione di Milano-Cortina 2026, dove ha parlato anche della Roma. Ecco alcune dichiarazioni:

Passioni sportive da osservatore? Ha la fama di essere tifoso del Palermo.

“Diciamo che di calcio non mi occupo per niente, però visto che quasi tutti i miei amici e molte delle persone che mi stanno a cuore sono romanisti, quando vince la Roma sono contento. Poi, è vero, seguo un po’ anche le vicende del Palermo, la squadra della mia città. Sapete qual è l’unico momento in cui mi appassiono davvero? Quando l’Italia gioca i Mondiali. Purtroppo non succede più da tanto tempo, speriamo stavolta di riuscire a farcela. Perché solamente in quel momento riesco a capire che cosa sia la passione per il pallone, il tifo vero, non perdo neanche un minuto di ogni singola partita degli azzurri”.

Palermo e Roma sono unite da un nome: Paulo Dybala. Quando giocava in rosanero, nel 2014, disse che la storia di questo argentino giovanissimo partito per la Sicilia le piaceva.

“Posso essere sincero? Non me lo ricordo. Però sono contento che oggi giochi e segni per la Roma”.