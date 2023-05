Tornano Solbakken e Camara. Smalling rinnovo si e Bayern no

Il recupero di Smalling– il suo manager è in Italia, rinnovo in vista – non è prossimo, difficile che riesca a farcela per il Bayer. Non ci sarà nemmeno Salvatore Foti squalificato dalla Uefa per tre giornate (la Roma presenterà ricorso), il vice di Mou era stato fermato almeno una giornata per «aggressione a un altro giocatore» dopo la manata a Gimenez in Roma-Feyenoord.

Non sorride nemmeno il Bayer che dice addio fino al termine della stagione Kossounou e Andrich, rispettivamente per infortunio muscolare alla coscia destra e una frattura al metatarso sinistro. In attesa della semifinale, la Roma ha inaugurato la propria squadra Special composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Gli atleti parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc.

E grazie alla Figc Tiago Pinto, assieme al vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, è salito in cattedra in occasione del Programma Executive in Management del calcio, il corso organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della Federazione in partnership con Sda Bocconi School of Management.