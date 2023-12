Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Non sarà naturalmente al cento per cento, ma di certo il rientro di Leonardo Spinazzola aiuta Mourinho nelle scelte sulla formazione da schierare al Dall’Ara. Tanto dell’undici è stato infatti deciso dalla presenza dell’esterno di Foligno: senza di lui El Shaarawy avrebbe giocato sulla fascia, con Pellegrini accanto a Belotti e Bove a centrocampo. Con Spina invece sarà il Faraone ad agire avanti con il Gallo e il capitano in mezzo al campo. Leonardo ha smaltito il sovraccarico muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto fermo contro la Fiorentina: dopo tre giorni di riposo e gestione è tornato ad allenarsi con il gruppo e Mou lo schiererà titolare. Una boccata d’ossigeno per la squadra, priva di Zalewski e con El Shaarawy necessario avanti per le assenze di Dybala e Lukaku.

Dai rientri alle nuove assenze. Quella di Houssem Aouar che ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro che lo costringerà allo stop di due-tre settimane. Probabile l’arrivederci al 2024, sperando per lui che possa essere un anno più fortunato per condizione atletica e mentale. Di certo il centrocampista algerino ha fin qui deluso le aspettative: “Ho bisogno di tempo per ambientarmi, devo fare di più”, ha detto alla vigilia della partita contro lo Sheriff. Fin qui è stato una delle delusioni della stagione.