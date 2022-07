Torna Mourinho, vuole più Roma: sbarca stasera, pressing per avere due centrocampisti

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Stasera José Mourinho sbarca a Roma direttamente da Londra, pronto a cominciare il secondo anno con il club giallorosso. È passato poco più di un mese dal trionfo in Conference League e in città l’entusiasmo per quel trofeo atteso per troppi anni non è ancora completamente sfumato.

La Roma che riparte è un cantiere aperto. Prima di andare in vacanza il tecnico ha chiesto di rinforzare l’organico, per riportare la Roma a lottare per la Champions, obiettivo di prestigio e di straordinaria utilità operativa, perché consente di avere entrare per potersi muovere più comodamente sul mercato

Mourinho vuole altri due centrocampisti oltre a Matic. Frattesi è considerato un giocatore importante, c’è una trattativa avviata con il Sassuolo, Davide ha già detto sì alla Roma e non accetterà altri trasferimenti. Ma se Carnevali continua a chiedere 35 milioni non si può fare. Se ne riparlerà domani. La Roma continua a cercare centrocampisti in Premieri, ma non solo. Piacciono sempre Douglas Luiz dell’Aston Villa, Aouar del Lione, l’austriaco Sabitzer del Bayern Monaco, Saul Niguez, rientrato all’Atletico Madrid dopo un anno in prestito al Chelsea.