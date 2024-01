Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia la Roma torna all’Olimpico per affrontare una sfida di alta classifica con l’Atalanta. Contro i bergamaschi Mourinho dovrà continuare a fare i conti con l’emergenza difesa, nonostante l’arrivo di Huijsen, che ha svolto solamente un allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra ma sarà comunque a disposizione del portoghese. Così, davanti a Rui Patricio, ci sarà nuovamente Cristante al centro del reparto arretrato, mentre al suo fianco ci saranno Llorente a sinistra e Mancini, anche se non al 100%, sul lato opposto.

Sulle fasce spazio a Kristensen e Zalewski, entrambi subentrati nell’intervallo per recuperare lo svantaggio con la Cremonese, mentre verrà confermato quanto visto a centrocampo, con Bove, Paredes (che dovrebbe esserci nonostante l’infortunio) – anche lui diffidato – e Pellegrini che partiranno dal primo minuto. In attacco inizieranno Lukaku e Dybala, ma a gara in corso si potranno sfruttare le capacità offensive di Belotti e Azmoun, oltre al jolly El Shaarawy.