Tormento viola, Chiesa non c’è

Come confermato anche dalla Fiorentina, il grande assente della partita di stasera sarà Federico Chiesa che non è ancora guarito al 100% dall’infortunio alla caviglia destra. L’attaccante viola, ha stretto i denti durante la sfida con l’Inter ma non è riuscito a recuperare per stasera. Infatti sulla sua caviglia ci starebbe anche un buco provocato da una botta data con i tacchetti da un avversario. Il giovane talento ha giocato quattordici partite questa stagione di cui dodici consecutive. Sono tre, compreso quello di stasera, i match saltati. Lo riporta il Corriere dello Sport.