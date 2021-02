Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata.

torinofc.it