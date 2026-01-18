Torino-Roma: Soulé ci riprova, vuole la rivincita e punti Champions

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Matias Soulé oggi ripartirà dalla consapevolezza di aver trovato oramai una maturità consolidata, dopo una stagione che lo ha avvicinato verso un ruolo di protagonista assoluto. Lo scorso anno una sua pennellata portò all’ultimo gol stagionale della Roma, con Saelemaekers che segnò la rete del definitivo 2-0 in casa del Torino. Un assist che a riguardarlo oggi sembra quasi disegnato nel calcio di Gasperini. Oggi il tecnico cercherà di portare a casa la vittoria proprio con la formula fantasia. Soulé e Dybala alle spalle dell’ultimo arrivato a Trigoria, Donyell Malen, destinato ad essere il centravanti titolare della Roma.

L’argentino avrà il compito di assisterlo, dargli le palle giuste e aiutarlo a essere sempre più efficace sotto porta. Insomma, Gasperini ha bisogno del miglior Soulé per andare a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute contro Lecce e Sassuolo, fattispecie che in questa stagione è riuscita una sola volta. Tra l’altro, i giallorossi potrebbero registrare anche tre clean sheet di fila per la prima volta in questo campionato, nel caso in cui oggi Svilar non dovesse subire reti. Il Torino, però, in questa stagione si è dimostrato un ostacolo insormontabile per la Roma, sconfitta sia in campionato che in Coppa Italia. In entrambe le occasioni Soulé non ha lasciato il segno.

Finora, in sei confronti diretti ha portato a casa solo due vittorie (con altrettanti pareggi e stesse sconfitte), lasciando il segno solo con quell’assist. Troppo poco per uno come lui, che sta imparando a gestire le giocate, a crescere in leadership e personalità. Una crescita che poi è certificata anche dai numeri. Nelle ultime otto partite, infatti, Matias Soulé ha preso parte a sei reti e in questa stagione ha già avuto 13 partecipazioni ad un gol, vicino al suo record personale. Che risale al 2023/24, quando con il Frosinone fu coinvolto in 14 marcature. Adesso deve prendere per mano la Roma e portarla al terzo successo consecutivo. Anche perché vincere oggi vorrebbe dire presentarsi nel miglior modo possibile al gran galà con il Milan della prossima settimana.