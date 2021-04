La Roma torna in campo a Torino per disputare il secondo tempo contro i granata. Dopo l’intervallo il tecnico Fonseca ha deciso di operare il primo cambio: fuori Pedro, dentro Mkhitaryan. Secondo quanto riporta Sky Sport, per il calciatore spagnolo si tratta di un risentimento muscolare. Le sue condizioni andranno valutare in vista dei prossimi match.