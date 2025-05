Cosa ti porti dietro di quest’anno?

“Dall’inizio ad oggi un mix di emozioni. Errori all’inizio: quando vai giù puoi solo migliorare, senza cercare scuse. Abbiamo provato a risalire, la squadra ci ha sempre creduto. L’importante è non mollare mai. L’importante è non cadere, rialzarsi e non trovare scuse”.