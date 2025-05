Pagine Romaniste (E. Papi – A. Leopardi) – Ultima stagionale, ultima di Ranieri. La Roma, però, si gioca ancora tanto, anche se non ha il destino nelle proprie mani per ciò che riguarda il discorso Champions League. Vincere, però, è l’unico risultato che ha la squadra giallorossa, chiamata a superare un Torino che, dal canto suo, proverà a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Poi, solo a quel punto, si guarderà il risultato della Juve, chiamata a superare il Venezia al “Penzo”. E si scoprirà quale Europa si sarà ottenuta, tenendo presente che anche la Lazio è pronta a soffiare il posto Champions rimasto in caso di doppia debacle.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Roma domani sera scenderà in campo per l’ultima volta in questa travagliata stagione. Claudio Ranieri ha reso possibile credere in una insperata qualificazioni in Champions League, ma per non avere rimpianti bisognerà battere a tutti i costi il Torino. Per farlo il mister testaccino si affiderà al miglior undici al momento disponibile, che salvo sorprese dovrebbe essere lo stesso visto contro il Milan.

In porta ci sarà Svilar, premiato dalla Serie A come miglior portiere della stagione. Davanti a lui ci saranno Celik, Mancini e N’Dicka, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Gli esterni dovrebbero essere Soulé e Angeliño. Dovrebbe quindi essere confermato il centrocampo a tre formato da Cristante, Paredes e Koné. La coppia d’attacco dovrebbe essere Saelemaekers-Shomurodov, ma sarà da capire chi tra il belga e Soulé lavorerà alle spalle dell’uzbeko.

Il Torino di Vanoli arriva al match con diverse assenze tra cui Coco e Sosa, due degli elemnti più esperti della rosa. I Granata per questo dovrebbe scegliere una formazione con la difesa a quattro. In attacco invece ci saranno Elmas e Adams, con Vlasic a loro supporto.

DOVE VEDERE L’ULTIMO MATCH DELLA STAGIONE



Il match, valido per la trentasettesima giornata di Serie A sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l’apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc.

ARBITRA DI BELLO. AL VAR CHIFFI

Il match contro il Torino sarà diretto da Di Bello, con Cecconi e Bhari ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Cosso. In sala VAR ci sarà Chiffi, coadiuvato da Paterna nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Elmas, Adams.

A disp.: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Gineitis, Linetty, Sanabria, Ilic, Tameze, Gabellini, Cacciamani, Lazaro.

All.: Paolo Vanoli

Diffidati: Ilic

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama, Karamoh, Coco, Sosa.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Saelemaekers, Shomurodov.

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Claudio Ranieri.

Diffidati: Paredes, Pellegrini, Celik.

Squalificati: –

In dubbio: Dovbyk (fastidio muscolare).

Indisponibili: Pellegrini, Marin, Dybala.