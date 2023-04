Torino-Roma, le probabili formazioni e dove vederla. Mou ritorna a 3 in difesa e rilancia Belotti

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – La Roma nel sabato della vigilia di Pasqua, affronta i Granata di Ivan Juric. Allo Stadio Grande Torino i padroni di casa accolgono i giallorossi dello Special One. Dopo il 3-0 alla Samp i capitolini cercano continuità per mantenere salda la posizione in classifica. L’impegno contro il Feyenoord incombe, ma la sfida contro Buongiorno e compagni è fondamentale per il cammino verso un posto in Champions League.

Dall’altra parte il Torino è reduce dalla sconfitta brutale per 4-0 contro il Napoli e dal pareggio con il Sassuolo che hanno rallentato la corsa dei granata verso il sogno Europa. I granata cercano di fermare nuovamente la corsa dei romanisti e restare agganciati al trenino delle inseguitrici della Juventus al settimo posto, sperando in un passo falso di Bologna e Fiorentina per riappropriarsi dell’ottavo posto in Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-ROMA

José Mourinho ritrova tutti gli squalificati e la tradizionale difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, con il brasiliano di ritorno dalla squalifica. Rientrato anche Kumbulla, che dovrebbe partire dalla panchina così come Llorente. Lo spagnolo ha disputato una ottima gara contro la Sampdoria impressionando lo stesso tecnico a fine gara. Ma il ritorno alla difesa tradizionale lo fa accomodare vicino agli altri compagni.

Accantonata la difesa a 4, sugli esterni spazio a Zalewski e Spinazzola con la coppia di centrocampo Matic-Wijnaldum in vantaggio su Cristante, rientrato anche lui dopo il turno di stop. Sulla trequarti spazio capitan Pellegrini e a Paulo Dybala che supporteranno Andrea Belotti, preferito ad Abraham. Il portoghese sta pensando anche alla soluzione Wijnaldum sulla trequarti con l’eventuale inserimento di Cristante.

Per i granata classico sistema a specchio con Vanja Milinkovic-Savic, fresco di rinnovo, a guardia dei pali. Davanti al portiere serbo ci sarà la retroguardia composta da Gravillion, Schuurs e Buongiorno. L’unico cambiamento rispetto alla gara contro il Sassuolo sarà Lazaro al posto di Singo, mentre sull’altra fascia conferma per Rodriguez. Linetty e Ricci comporranno il duo in mediana. Per l’attacco Juric si affiderà a Sanabria, sostenuto dal talento di Vlasic e Radonjic.

DOVE VEDERE TORINO-ROMA

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, dalle 18:30 di sabato. Il collegamento inizierà una mezz’ora prima dell’orario di inizio. Telecronaca di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Alessandro Budel.

TORINO-ROMA, ARBITRA COLOMBO. AL VAR MAZZOLENI

Prima assoluta per Colombo di Como con la prima squadra della Roma. Con Mazzoleni al Var, bilancio positivo in Serie A, con 14 vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Negative invece le ultime due esperienze in Coppa Italia, con due sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Bove, Cristante, Celik, Camara, Darboe, Tahirovic, Volpato, El Shaarawy, Abraham, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Diffidati: Matic.

Squalificati: -.

Indisponibili: Karsdorp.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk, Sanabria.

A disposizione: Gemello, Djidji, Bayeye, Adopo, Lazaro, Vojvoda, Gineitis, Radonijc, Seck, Pellegri, Karamoh.

Allenatore: Juric.

Diffidati: Schuurs, Lazaro, Sanabria.

Squalificati: –.

Indisponibili: Zima, Aina, Vieira, Ilic.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Passeri – Costanzo.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abbattista.