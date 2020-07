Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Perez e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, Diawara in vantaggio su Cristante in mediana

Pagine Romaniste – La Roma affronta il Torino nella 37esima giornata di Serie A. La sfida in Piemonte potrebbe essere decisiva per i giallorossi, che con i tre punti si guadagnerebbero matematicamente la partecipazione diretta alla prossima Europa League. Fonseca non vuole mancare l’obiettivo e dunque si affida alla formazione che ha sconfitto la Fiorentina nello scorso turno, con l’unica novità rappresentata da Carles Perez. In porta c’è Pau Lopez, difeso da Mancini, Smalling e Kolarov. Il centrocampo a quattro è composto da Bruno Peres, Veretout, Diawara (in vantaggio su Cristante) e Spinazzola. Fin qui nessuna novità rispetto all’ultima uscita; sulla trequarti però Fonseca è costretto al cambio, a causa dell’infortunio di Pellegrini, e dunque Carles Perez viene schierato al fianco di Mkhitaryan e alle spalle di Dzeko, punta unica del 3-4-2-1.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.