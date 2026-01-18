Oggi alle ore 18, la Roma sarà ospite a Torino per la ventunesima giornata di Campionato. I giallorossi arrivano alla sfida dopo due successi consecutivi contro Lecce e Sassuolo in Serie A e continuano a rincorrere i tre punti fondamentali per la classifica. Inoltre, la squadra di Gasperini vuole riscattare il passo falso in Coppa Italia proprio contro il Torino. La novità di oggi sarà Malen in campo, neoacquisto della Roma, che affiancherà la coppia Dybala-Soulé. In difesa torna il terzetto Ndicka, Hermoso, Mancini.

Le probabili formazioni dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen

IL MESSAGGERO

Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen

IL TEMPO

Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen

CORRIERE DELLA SERA

Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen