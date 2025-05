Pagine Romaniste – La serata dei verdetti: quella di stasera, comunque vada, metterà un punto a questa stagione sicuramente tormentata. Chiuderla con la Champions, però, avrebbe un altro sapore. E non è scontato. Per far sì che la Roma ritorni nella massima competizione europea, serve vincere e, allo stesso tempo, sperare che la Juve non faccia altrettanto a Venezia. Per ciò che riguarda le scelte di campo, si va verso il 3-5-2. Solita difesa con Saelemaekers che potrebbe essere confermato sulla corsia destra. In mezzo, Konè, Paredes e Cristante. Attacco affidato a Soulé e Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Saelemaekers, Shomurodov

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov

TUTTOSPORT

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov

IL MESSAGGERO

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov

IL TEMPO

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Saelemaekers, Shomurodov