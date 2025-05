La Roma vince e si qualifica alla prossima edizione di Europa League. La squadra di Ranieri fa il suo, ma non basta per accedere alla massima competizione per club. Nonostante questo il percorso compiuto dai giallorossi è stato quasi miracoloso: da cinque punti dalla zona retrocessione a un solo punto dalla Championa League.

La gara contro il Torino è stata affrontata in maniera seria e tanto è bastato per portare a casa i tre punti. Prima il rigore realizzato da Paredes e poi il colpo di testa vincente di Saelemaekers per il 2-0 definitivo,

Una buona prestazione generale della Roma, che con il 433 scelto da Ranieri ha sviluppato trame interessanti di gioco sugli esterni, liberandoli più volte a cross precisi. Ottima prova anche di tutto il centrocampo che gara dopo gara ha affinato sempre di più l’intesa. Bene anche le ali, con Saelemaekers MVP e Soulé sempre pronto a incidere. Resta comunque impossibile trovare un insufficiente nella gara di ieri. Un grande finale di stagione che necessariamente dovrà inspirare tutto l’ambiente di Trigoria per il prossimo anno.

IL MESSAGGERO



Svilar 6; Celik 6,5(90 Hummels 6), Mancini 6, Ndicka 6,5; Saelemaekers 6,5 (90’Rensch), Koné 6,5, Paredes 7 (89°Pisilli), Cristante 7, Angeliño 6,5; Soulé 7 (90° Baldanzi), Shomurodov 6,5(73 El Shaarawy 6); Ranieri 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT



Svilar 6; Celik 6,5(90 Hummels), Mancini 6, Ndicka 6; Saelemaekers 7,5 (90’Rensch), Koné 7, Paredes 7 (89°Pisilli), Cristante 6,5, Angeliño 7; Soulé 7 (90° Baldanzi), Shomurodov 5,5(73 El Shaarawy 6); Ranieri 7.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6; Celik 6 (90 Hummels), Mancini 6,5, Ndicka 7; Saelemaekers 8 (90’Rensch), Koné 7, Paredes 7,5 (89°Pisilli), Cristante 7, Angeliño 7; Soulé 6,5 (90° Baldanzi), Shomurodov 6,5 (73 El Shaarawy 6); Ranieri 10.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6; Celik 6 (90 Hummels), Mancini 7, Ndicka 7; Saelemaekers 7,5(90’Rensch), Koné 7, Paredes 7 (89°Pisilli), Cristante 6,5, Angeliño 6; Soulé 6,5 (90° Baldanzi), Shomurodov 6 (73 El Shaarawy 6); Ranieri 7,5.

IL TEMPO

Svilar 6; Celik 6 (90 Hummels 7), Mancini 6,5, Ndicka 6; Saelemaekers 7,5 (90’Rensch), Koné 7, Paredes 6,5(89″Pisilli), Cristante 6,5, Angeliño 7,5; Soulé 6,5 (90° Baldanzi), Shomurodov 6 (73 El Shaarawy 6); Ranieri 9.