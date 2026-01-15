Torino-Roma, Ismajli dolorante: da valutare il rientro di Pedersen

Tuttosport (Ivana Crocifisso) – Col morale alto dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma, valso la qualificazione ai quarti della competizione, la squadra granata è rientrata ieri mattina dalla Capitale.

Pranzo al Filadelfia, poi allenamento pomeridiano in vista della seconda sfida ai giallorossi di questa settimana, quella di domenica alle 18. Scarico per i giocatori più impiegati martedì sera, lavoro sul campo per il resto del gruppo mentre a partire da oggi il Torino ricomincerà con la regolare preparazione in vista della gara casalinga di campionato.

Da valutare Ismajli, uscito malconcio dalla partita contro la squadra di Gasperini a causa di un paio di pestoni che gli hanno impedito di restare in campo obbligandolo a chiedere il cambio: le sue condizioni saranno monitorate nel corso della settimana. Chi potrebbe rientrare per la sfida del Grande Torino è Pedersen. Il norvegese è ormai out dalla sfida col Cagliari del 27 dicembre, quando aveva giocato la sua dodicesima partita da titolare consecutiva: una contusione a ginocchio lo ha fermato in un momento della stagione in cui era diventato un punto fermo della squadra di Baroni.

Quasi tre mesi di fila in cui sulla fascia destra non ha avuto rivali, giocando sempre dall’inizio, tanto da portare l’allenatore a dirottare Lazaro stabilmente a sinistra, preferendo l’ex Sassuolo sulla propria corsia di competenza. Pedersen ha dovuto rinunciare alle sfide contro Verona, Udinese e Atalanta di campionato, oltre a quella di Coppa Italia di due giorni fa, ma lo staff punta a recuperarlo per la Roma, per quella che sarebbe la sua prima gara di questo 2026.