Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha diramato l’elenco dei 26 giocatori convocati per l’ultima gara della stagione, la sfida casalinga contro la Roma, valida per la 38ª giornata di Serie A. Il match, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, rappresenta l’epilogo del campionato granata e il momento verità per la Roma sulla coppa europea che disputerà il prossimo anno.

Tra i convocati figurano tutti i principali protagonisti della rosa, inclusi i rientranti Elmas e Ilkhan e diversi giovani interessanti aggregati dalla Primavera. Nessuna sorpresa dell’ultima ora, con la rosa quasi al completo a disposizione del tecnico, fatta eccezione per Tameze e i lungodegenti Zapata, Schuurs e Savva.

L’elenco completo dei convocati: