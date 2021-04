All’85’ di Torino-Roma, l’arbitro Massa estrae il secondo cartellino giallo per Diawara (già ammonito al 75′). Il calciatore ghanese era subentrato al 65′ al posto di Veretout. In seguito all’espulsione contro i granata, Diawara salterà la prossima gara, in programma giovedì 22 aprile allo Stadio Olimpico, contro l’Atalanta, alle ore 18:30.