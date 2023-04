La Roma incontrerà il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 8/04 alle 18.30, match valevole per la 29esima giornata di campionato di Serie A.

Domani, 7 aprile, in sala conferenze dello stadio di Torino, sarà proprio il tecnico granata Ivan Juric a parlare. La Roma dello Special One scenderà in campo per la sua corsa Champions mentre il Torino avrà opportunità di scalare la classifica dopo la battuta d’arresto contro il Napoli (4-0).

torinofc.it