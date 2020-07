Torino-Roma 2-3, le pagelle dei quotidiani. Dzeko e Smalling dominano la partita, male Pau Lopez

Pagine Romaniste – La Roma batte il Torino per 2-3 e si aggiudica il quinto posto, chiudendo il suo campionato con una giornata di anticipo. Fonseca per una gara così importante aveva deciso di affidarsi agli intoccabili, che hanno risposto sul campo: Dzeko e Smalling sono risultati per distacco i migliori, al di là dei gol siglati da entrambi e del rigore procurato dal bosniaco, che avrebbe messo a segno anche una seconda rete allo scadere se non fosse stato per un fuorigioco millimetrico. Da segnalare anche la buona partita di Diawara, capace di rendere sia in coppia con Cristante che con Veretout e autore del penalty del momentaneo 1-3. Unica vera insufficienza è quella di Pau Lopez, colpevole sulla rete di Singo, ma anche la prestazione di Mancini non è stata totalmente convincente.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Peres 6, Diawara 7, Cristante 6,5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6,5, Perez 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6,5, Veretout 6, Ibanez 6,5. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 4; Mancini 6, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Peres 6,5, Diawara 7, Cristante 6,5, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Perez 6,5; Dzeko 8. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6, Veretout 6, Ibanez 6. Allenatore: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI-PAGLIARA)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Cristante 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Perez 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6, Veretout 6, Ibanez 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (CURRÒ)

Pau Lopez 5; Mancini 5,5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 6, Diawara 7, Cristante 6, Spinazzola 7; Mkhitaryan 6,5, Perez 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6,5, Veretout 6, Ibanez 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 5,5, Diawara 6,5, Cristante 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Perez 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6,5, Veretout 6, Ibanez 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 5; Mancini 5,5, Smalling 7, Kolarov 6; Peres 6, Diawara 6,5, Cristante 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Perez 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Zappacosta 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 5; Mancini 6,5, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Peres 6, Diawara 6,5, Cristante 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Perez 6,5; Dzeko 8. Subentrati: Zappacosta 6, Zaniolo 6, Veretout 6, Ibanez 6,5. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 4,5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Cristante 6,5, Spinazzola 7; Mkhitaryan 6, Perez 6,5; Dzeko 8. Subentrati: Zappacosta 5,5, Zaniolo 6,5, Ibanez 6. Allenatore: Fonseca 7.