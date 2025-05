Pagine Romaniste – La Roma vince ma non basta. I giallorossi chiudono il loro campionato portando a casa i tre punti da Torino, ma la contemporanea vittoria della Juventus fa sfumare definitivamente il sogno Champions League.

La partita gira subito per il verso giusto con Paredes che realizza il rigore guadagnato da Saelemaekers. All'”Olimpico Grande Torino” il match finisce definitivamente sul raddoppio siglato dallo stesso belga su un assist a bacio di Soulé.

Da quel momento la concentrazione si sposta a Venezia da dove però non arrivano buone notizie e quindi il prossimo anno i giallorossi giocheranno in Europa League.

Si chiudono così due grandi carriere: quella di mister Ranieri che stava per compiere l’ennesimo miracolo, ma che, come dimostrato settimana dalla Curva Sud, resterà per sempre nel cuore di tutti i romanisti. E anche Hummels saluta oggi il calcio giocato, dopo una stagione di alti e bassi conditi da quell’errore di Bilbao.

TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé (59′ Perciun), Maripan, Masina (72′ Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72′ Linetty), Casadei (59′ Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (81′ Gabellini), Adams.

A disp.: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Gineitis, Linetty, Sanabria, Ilic, Tameze, Gabellini, Cacciamani, Perciun.

All.: Paolo Vanoli

Diffidati: Ilic

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama, Karamoh, Coco, Sosa.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (90′ Hummels), Mancini, Ndicka; Soulé (90′ Rensch), Cristante, Paredes (90′ Pisilli), Koné, Angeliño; Saelemaekers (90′ Baldanzi), Shomurodov (72′ El Shaarawy).

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Claudio Ranieri.

Diffidati: Paredes, Pellegrini, Celik.

Squalificati: –

In dubbio: Dovbyk (fastidio muscolare).

Indisponibili: Pellegrini, Marin, Dybala.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Cecconi e Bhari.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Chiffi.

AVAR: Paterna.

Ammoniti: Maripan (T), Celik (R).

Espulsi:

Marcatori: Paredes (R), Saelemaekers (R).

90’+3 – LA ROMA VINCE. Decidono i gol di Paredes e Saelemaekers.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

90′ – Quattro cambi per la Roma. Fuori: Celik, Soulé, Paredes e Saelemaekers. Dentro: Hummels, Rensch, Pisilli e Baldanzi.

84′ – Gol annullato alla Roma per fuorigioco.

82′ – Occasione Roma. Celik viene liberato sul fondo e crossa al bacio per Angelino che però da ottima posizione non riesce a spingere in porta di testa.

81′ – Cambio per il Torino. Fuori Elmas e dentro Gabellini.

80′ – Occasione Roma. Paredes lancia per Angelino che stoppa bene e crossa. Sulla bella palla dello spagnolo stacca Cristante, ma manda centrale e favorisce la parata di Milinkovic-Savic.

78′ – Adams stacca ancora di testa in area, ma manda ancora centralmente.

76′ – Perciun calcia dal limite dell’area, ma Svilar blocca in due tempi.

75′ – Ammonito Celik.

72′ – Cambi anche per il Torino. Ricci lascia il posto a Linetty e Masina a Walukiewicz.

72′ – Cambio per la Roma. El Shaarawy prende il posto di Shomurodov..

70′ – Occasione Torino. Lazaro crossa sul secondo palo per Adams, che stacca di testa ma senza imprimere forza o angolare favorendo così la parata comoda di Svilar.

66′ – TRAVERSA DELLA ROMA. Soulé punta Biraghi nell’uno contro uno e poi calcia a giro, ma l’argentino colpisce a aprte alta del montante alla destra di Milonkovic-Savic.

63′ – Ammonito Maripan per proteste.

59′ – Doppio cambio per il Torino. Fuori: Casadei e Dembelé. Dentro: Gineitis e Perciun.

57′ – Occasione Roma. Koné imbuca per Saelemaekers che da posizione leggermente defilata calcia, ma non impensierisce Milinkovic-Savic.

53′ – GOL DELLA ROMA. Soulé crossa in testa per Saelemaekers che sul secondo schiaccia in porta.

52′ – Soulé punta sulla destra e poi appoggia al limite per Paredes che dopo un tocco calcia fuori.

50′ – Masina calcia dai trentacinque metri, ma manda altissimo.

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo con la Roma in vantaggio grazie al rigore realizzato da Paredes.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

39′ – Vlasic lavora un altro pallone al limite dell’area e stavolta appoggia per Elmas che calcia forte ma centrale.

35′ – Occasione Roma. Dopo un rimpallo la palla arriva. limite per Soulé che calcia di prima, ma manda alto.

28′ – N’Dicka sbaglia il rinvio e favorisce la corsa di Dembelé, che al momento del tiro viene chiuso da Celik.

23′ – Occasione Roma. Celik arriva sul fondo e serve Koné al rimorchio. Il francese calcia a botta sicura, ma una deviazione salva il Torino.

21′ – Vlasic lavora un pallone in area della Roma e appoggia per Ricci che calcia e gudagna un angolo. Sul corner successivo bravissimo Svilar in uscita alta.

18′ – GOL DELLA ROMA. Paredes calcia fortsisimo a incrociare, Milinovic-Savic indovina il lato ma non può nulla. Giallorossi avanti.

15′ – RIGORE PER LA ROMA. Saelemaekers punta Dembelè che entra in ritardo sul belga commettendo fallo.

12′ – Paredes perde un brutto pallone in uscita al limite dell’area e favorisce Adams, che calcia da centro area senza prendere però la porta.

11′ – Elmas crossa dal limite dell’area, ma N’Dicka e Angelino difendono bene e fanno uscire il pallone.

9′ – Contropiede del Torino che esce bene dalla pressione della Roma. La palla arriva sulla destra a Dembelè che crossa senza però trovare nessuno.

7′ – Occasione Roma. Bel gioco a tre sulla sinistra che libera al cross Angelino, la palla arriva a Cristante che ponda per Paredes. L’argentino calcia fortissimo, ma troppo alto.

2′ – Palo della Roma. Shomurodov arriva sul fondo a sinistra e crossa in mezzo, ma prende la base del montante senza spaventare Milinkovic-Savic.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO