Torino, rebus allenatore: si riapre la pista Juric, De Rossi si allontana

Tra le ipotesi al vaglio del Torino per la panchina, in caso di separazione da Paolo Vanoli, due nomi stanno catturando l’attenzione: Ivan Juric e Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club granata avrebbe già avviato contatti esplorativi con Juric, in vista di un ritorno che avrebbe del clamoroso, a solo un anno dalla conclusione del suo precedente ciclo sotto la Mole. Nonostante una separazione tutt’altro che semplice, il tecnico croato resta molto stimato in società. Il suo ritorno potrebbe rappresentare una nuova occasione dopo le deludenti parentesi alla Roma e al Southampton.

Più defilata, invece, la posizione di Daniele De Rossi. Inizialmente tra i candidati principali, il suo nome avrebbe perso quota nelle ultime ore. Il nodo principale resta l’ingaggio: la distanza tra domanda e offerta appare al momento difficile da colmare. Resta da capire se il club deciderà di puntare “sull’usato sicuro” o di virare su altri profili.