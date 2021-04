Torino, positivo un giocatore della prima squadra

Il Coronavirus continua a dare problemi alla Serie A. Dopo le ultime positività di Bonucci e Ayhan nel campionato, arriva una nuova positività stavolta nel Torino. Il giocatore è stato prontamente isolato sotto la supervisione dello staff medico. Questo il comunicato ufficiale:

“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.