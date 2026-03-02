Torino, parla l’agente di Valsic: “Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata”

L’agente Tonci Martic di Nikola Vlasic, intervistato da TMW ha parlato delle ultime voci che vedrebbero il giocatore del Torino vicino alla Roma a giugno.

Ecco le sue parole:

Cosa ci può dire del rinnovo del contratto? Si parla dell’interesse della Roma.

“Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Nikola è concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino ad avvicinarsi alla parte alta della classifica”