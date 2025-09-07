Torino, martedì test chiave per Ismajli

Tuttosport – Ieri mattina il Torino ha svolto il suo ultimo allenamento della settimana. Marco Baroni ha poi dato ai giocatori due giorni di riposo. Di conseguenza i granata torneranno a lavorare al Filadelfia da martedì, in vista poi della trasferta nella Capitale per l’incontro con la Roma di domenica prossima con inizio alle 12 e 30. Il tecnico granata alla ripresa vorrà verificare bene le condizioni di Ismajli, che nei giorni scorsi è tornato ad aggregarsi al gruppo dopo l’infortunio muscolare patito a metà agosto.