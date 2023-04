Torino-Lazio, dalla Curva Nord ululati a più riprese verso Singo e Karamoh

Gazzetta dello Sport – A macchiare il bel pomeriggio vissuto allo stadio Olimpico per Lazio-Torino, ci hanno pensanto alcuni ignobili ululati partiti dalla Curva Nord, dove sono presenti i tifosi laziali. Gli ululati sono stati indirizzati ai calciatori del Torino, Wilfried Singo e Yann Karamoh. Si sono ascoltati più volte nel corso del secondo tempo, a cui hanno fatto seguito dei fischi.

Il primo bersaglio è stato l’esterno ivoriano di Juric quando è entrato in possesso palla o quando si è lanciato in duelli difensivi nella prima parte della ripresa. Successivamente, nel finale, il secondo bersaglio è diventato l’attaccante ivoriano Karamoh, lanciato dal tecnico nella mischia nell’ultimo spezzone di partita.

Nel dopo partita è arrivata la condanna da parte di Ivan Juric durante l’incontro con i cronisti in conferenza stampa. “Purtroppo se gli episodi di razzismo si ripetono in continuazione in campionato – ha dichiarato – è perché le leggi che puniscono queste persone non sono sufficienti. Invece le personeche si macchiano di questi comportamenti dovrebbero avere dei problemi seri”.