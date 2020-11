Nella giornata di ieri era emersa una positività al Covid-19 nello staff tecnico del Torino, alla quale è seguita oggi quella dell’allenatore Marco Giampaolo. I granata, che erano già al Filadelfia nella “bolla” da qualche giorno, rimarranno nel centro tecnico, in attesa degli esiti dei prossimi tamponi. La presenza in panchina di Giampaolo nel prossimo match contro l’Inter a San Siro, intanto, è in forte dubbio. Lo riporta Sport Mediaset.