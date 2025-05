Tuttosport (A. Piva) – Se Eljif Elmas giocherà ancora con il Torino, lo sapremo presto. Le sue condizioni saranno monitorate per capire se potrà giocare contro la Roma. Situazione simile per Saul Coco, reduce da un intervento alla mano. Titolarissimo in difesa, vorrebbe esserci per l’ultima di campionato, ma la sua convocazione contro i giallorossi è in dubbio.

La scelta di Vanoli dipenderà dal parere dello staff medico: il Torino non ha obiettivi di classifica e non si correranno rischi. Coco sarà tra i convocati per la Roma (e magari in campo) solo se i dottori escluderanno complicazioni. Borna Sosa e Alieu Njie sperano di tornare per l’ultima di campionato. Il saluto di Sosa sarà un addio, non verrà riscattato e tornerà all’Ajax, quello di Njie un arrivederci. L’ex Primavera è stata una sorpresa nella prima parte di stagione, ma si è infortunato al malleolo contro l’Atalanta. Vanoli punta su di lui. Ieri Sosa e Njie hanno proseguito i loro programmi di lavoro, ma ci sono buone sensazioni per il ritorno in gruppo nei prossimi giorni. Tra coloro che ieri si sono allenati a parte, ma che sperano di rientrare domenica, c’è anche Yann Karamoh.