Il Tempo (L. Pes) – L’ultimo ballo a caccia della Champions. Ranieri prepara la sfida contro il Torino di domenica con la fiducia di recuperare Dovbyk. Il tecnico è pronto a schierare nuovamente la coppia d’attacco che nelle ultime settimane, a parte in occasione della trasferta di Bergamo, ha garantito ai giallorossi buoni risultati che hanno tenuto viva la fiammella del sogno Champions. Non dipende soltanto dalla Roma, però, che deve sperare in un passo falso della Juve sul campo del Venezia di Di Francesco a caccia della salvezza. Ma i tre punti restano comunque fondamentali per difendere il sesto posto dal possibile assalto della Lazio impegnata all’Olimpico contro il Lecce. Potrebbe essere l’ultima anche per qualche calciatore tra possibili addii e prestiti, ma difficilmente proprio per Dovbyk che vorrò cercare di chiudere con un gol questa sua prima stagione in giallorosso tra luci e ombre.

Nel frattempo l’undici giallorosso confida nel rientro per la sfida contro il Torino. Oggi l’attaccante ucraino rientrerà parzialmente in gruppo per provare a strappare la convocazione per l’ultima gara di campionato. Il centravanti ha rilasciato un’intervista al canale Youtube Football School parlando anche del suo futuro. “Non rimpiango di aver scelto la Roma. Mi piacciono lo stadio, i tifosi e il loro sostegno. Se l’allenatore dirà che avrà bisogno di un altro attaccante allora dovrò cercarmi una nuova squadra. Tutto dipenderà dall’allenatore. Ci sono tanti candidati, vediamo chi sarà e poi prenderemo eventualmente tutte le decisioni del caso”.

Nuove dichiarazioni anche per Mats Hummels che ha annunciato un documentario della sua ultima stagione in giallorosso. “Se Juric non fosse stato esonerato, probabilmente sarei andato via la settimana successiva. Potremmo ancora puntare alla qualificazione in Champions League ed è proprio quello che voglio. Voglio che la squadra ci arrivi e non importa se io sarò in campo oppure no”. Ha parlato anche l’ex ct azzurro Roberto Mancini a margine del Premio Gianni Di Marzio di due giorni fa, rispondendo a Telenord a una domanda sulla panchina giallorossa.”La Roma è una grande squadra. Se mi piacerebbe allenarla? Sì, sì molto…”. Oggi, intanto, Ranieri terrà la sua ultima conferenza stampa alle 12.30 a Trigoria.