Buone notizie per il Torino in vista della trasferta contro la Roma. Dopo alcune settimane di stop, Marco Baroni potrà contare su due importanti rientri nel reparto difensivo, fondamentali per affrontare la terza giornata di Serie A all’Olimpico. La possibilità di avere a disposizione Nkounkou e Ismajli rappresenta un’iniezione di fiducia per il tecnico granata, desideroso di rinforzare la propria linea difensiva in una sfida delicata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro francese di 24 anni, arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte, ha già svolto il primo allenamento in gruppo dopo lo stop. Per Ismajli, difensore centrale ex Empoli, il ritorno è atteso entro i prossimi dieci giorni, il che permetterà di averlo a disposizione per la sfida contro i giallorossi. Questi rientri offrono a Baroni più soluzioni tattiche e maggior solidità difensiva per il match di domenica 14 settembre alle 12:30.