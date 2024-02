Torino, arrivano buona notizie per Buongiorno: il capitano granata verso il ritorno in gruppo

Arrivano buone notizie per Buongiorno. Il difensore del Torino è ai box per una lussazione alla spalla sinistra, ma il club ha granata con un comunicato sul sito ufficiale, torinofc.it, ha fatto sapere che a breve potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. Il giocatore punta alla convocazione nel match contro la Roma, ma con più probabilità sarà arruolabile dal turno successivo. La sfida tra i giallorossi e i torinesi è prevista per un insolito monday match alle 18:30 all’Olimpico.