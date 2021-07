Tor di Valle, oggi l’aula ancora non vota: la Raggi punta sul quorum

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi si riunisce l’assemblea capitolina, ma ancora non si andrà al voto per la revoca del pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle. Non si riuscirà a votare neppure giovedì, con il conseguente slittamento alla prossima settimana, quando alla seconda chiamata all’urna basteranno 16 voti.

La Raggi ha ancora 20 fedelissimi nella maggioranza che si è sgretolata negli ultimi mesi. Intanto ieri Francesco Figliomeni (Fdi), vicepresidente dell’assemblea capitolina, ha espresso le sue perplessità: “Purtroppo sullo stadio della Roma a Tor di Valle dopo 5 anni di tira e molla ci saranno probabilmente dei contenziosi per gli errori fatti da questa Giunta che temo andranno sul gruppone dei cittadini. Questo è inaccettabile, perché dovrebbero ricadere su chi ha sbagliato“, ha detto agli Inascoltabili su Nsl Radio.