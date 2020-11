Tor di Valle addio: i dubbi di JP Morgan. Idea Flaminio con Cdp

La Repubblica (L.D’Albergo) – Ora l’idea è quella di seguire il modello Juventus. La Roma di Friedkin si allontana sempre di più da Tor di Valle. La scommessa sul vecchio ippodromo non convince nessuno, nemmeno JP Morgan. La banca statunitense, in un incontro con i vertici giallorossi, ha sconsigliato l’impresa. Troppi rischi in una fase pandemica. Il futuro, poi, è un grosso punto interrogativo. Lo scenario internazionale suggerirebbe di mollare. I Friedkin, intanto, continuano a guardarsi incontro tra Flaminio e i terreni di Caltagirone, tra Tor Vergata e Fiumicino. La prima soluzione intriga: costerebbe un terzo rispetto allo sforzo previsto per Tor di Valle. E così la guarda in casa Juventus quando i bianconeri ottennero una concessione di 99 anni per realizzare llo Stadium sulle cenere del Delle Alpi. Il decreto Semplificazione consentirebbe di prendere e mettere mano all’impianto disegnato da Antonio Nervi nel 1960.