Top Dan vola alto: con lui Roma mai sconfitta in 11 partite

Leggo (F. Balzani) – E’ una Roma da Top Dan. L’aereo giallorosso, guidato dal pilota “Maverick” Friedkin, ora è in alta quota e senza turbolenze. Undici partite senza mai perdere, se si esclude quella a tavolino col Verona, con Dan allo stadio. E 16 punti in campionato su 18 a disposizione nell’ultimo mese. Un ritmo da scudetto. I Friedkin al loro insediamento avevano dichiarato: “Abbiamo intenzione di ascoltare molto e quello che abbiamo sentito finora è che i nostri tifosi vogliono 3 cose: una squadra di cui essere orgogliosi, un club che apprezzi e condivida la loro passione e una proprietà presente e onesta”. In 4 mesi gli obiettivi sono raggiunti anche perché il gesto di esporre il vecchio e tanto amato logo sulle mascherine ha raccolto i consensi di tutti.