Luca Toni, doppio ex della super sfida che andrà in scena questa sera alle 20:45 tra Juventus e Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero attaccante della Nazionale, ha parlato del confronto tra Lukaku e Vlahovic, queste le sue dichiarazioni: “Sono convinto che la Juventus abbia fatto bene a tenersi Vlahovic in attacco. Dusan è più giovane e ha maggiore prospettiva. Certo, in questo momenti ha più alti e bassi rispetto a Lukaku. Il belga è più esperto, rappresenta una certezza e sta facendo molto bene alla Roma. Ma il tempo è dalla parte di Vlahovic: può diventare uno dei migliori centravanti a livello europeo”.