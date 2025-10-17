Certe emozioni non sbiadiscono mai, soprattutto se vissute in un Olimpico in delirio. Luca Toni, ex centravanti della Roma, è tornato a parlare di quella notte del 27 marzo 2010, quando il suo gol regalò una vittoria pesantissima contro l’Inter di Mourinho e fece sognare lo scudetto ai tifosi giallorossi. Ecco le sue parole un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

“Mi ricordo tutto perfettamente. Nonostante io abbia giocato così poco a Roma, tanti tifosi ancora oggi mi fanno i complimenti. Ricordano con affetto quel gol, mi dicono che un boato così non l’avevano mai sentito prima. Mi capita di rivedere le immagini, con la telecronaca di Carlo Zampa in sottofondo. Mamma mia quanto urlava…”.

Dovbyk e Ferguson non sono così prolifici: la Roma rischia di pagarlo?

”Magari, in partenza, non sono perfetti per il gioco di Gasperini, penso comunque che siano due ottimi giocatori. Hanno bisogno di conoscere sempre meglio Gasp e i suoi metodi, come l’allenatore ha bisogno di conoscere sempre meglio loro due”.

Chi vince lo scudetto?

”L’Inter”.

E la Champions?

”Barcellona”.

Modric e De Bruyne in Serie A?

”Due campioni e leggende assolute. Luka è più avvantaggiato nel recupero, giocando solo una volta a settimana. Ma anche De Bruyne ha avuto un impatto importante. Nessuno dei due si può e si deve discutere”.

A novembre sarà protagonista delle Finali del World Legends Tour: il padel ha sostituito il calcio?

”In questo circuito ho trovato tante cose: amicizia, competitività, divertimento, il livello di tutti i partecipanti è davvero altissimo. A Miami si va per vincere, in coppia con Ceccarelli”.